- Z jednej strony za silni, żeby upaść, z drugiej strony za słabi, żeby zbudować jakąś sensowną kontrofertę - tak Marcin Duma określił obecną sytuację Prawa i Sprawiedliwości. - Afery, które są nagłaśniane, przypominanie ich, nie służy Prawu i Sprawiedliwości. To przez jakiś czas będzie uniemożliwiało wzrosty temu ugrupowaniu.

W odpowiedzi na pytanie, czy decyzja Państwowej Komisji Wyborczej i wynikające z niej konsekwencje – np. konsolidacja elektoratu - wzmocniły, czy osłabiły PiS, Marcin Duma odrzekł, że poczekałby z formułowaniem ocen. - Widzę nie tylko sukces w postaci mobilizacji ludzi, ale też potencjalną porażkę, bo może okazać się, że ci ludzie nie są skłonni wpłacać pieniędzy na partię, która ich o to prosi – powiedział Marcin Duma.

Rozterki PiS w sprawie „okazałego” kandydata

Pytany, czy można „sprawdzić” kandydata na prezydenta w badaniach, szef IBRiS odpowiedział, że „to się da zrobić” nawet w przypadku mało znanych kandydatów. - Nie jest nawet problemem uwzględnienie w badaniach osoby, o której nikt jeszcze nie słyszał. Nie mówię o pośle (Zbigniewie) Boguckim, prezesie (IPN Karolu) Nawrockim czy Tobiaszu Bocheńskim, tylko o osobie kompletnie nieznanej, która nie pojawiła się jeszcze na scenie publicznej. Z jednej strony sprawdzamy, jaki jest obraz idealny, z drugiej mamy możliwość podczas badań jakościowych zaprezentowania fragmentów nagrań wybranej osoby, nawet w zainscenizowanych sytuacjach, jak choćby udział w konferencji prasowej. Jesteśmy w stanie zderzyć wyobrażenia respondentów o prezydenturze z samym człowiekiem. Mamy możliwość ocenić, jakie robi pierwsze wrażenie, na ile akceptowalny jest jego głos, czy jego tembr jest uspokajający, czy irytujący, jakie emocje niesie ze sobą konkretny człowiek. Jesteśmy w stanie sprawdzić jego historię, sprawdzić jego słabe strony.

Jak dodał Marcin Duma, w ten sposób można zbadać dowolnego kandydata, nie tylko PiS. Pytany o słowa Jarosława Kaczyńskiego, że kandydat PiS „musi być młody, wysoki, okazały, przystojny”, szef IBRiS powiedział, że wydaje się, że słowa prezesa PiS to ”wprost wniosek z badań jakościowych”. Duma powiedział, że PiS nie tylko musi wybrać kandydata, ale przede wszystkim ta partia musi „zdecydować, czego właściwie chce i jakiego efektu oczekuje po kampanii". - Przed Prawem i Sprawiedliwością jest wybór dwóch ścieżek. Pierwsza z nich to taka, by oświadczyć ”chcemy, by nasz kandydat znalazł się w drugiej turze, wiemy, ze przegra, ale trudno” - mówił Duma. - Byłby to sposób na podtrzymanie duopolu, a ceną może być to, że najpewniej Koalicja Obywatelska będzie miała swojego prezydenta.