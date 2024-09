PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS w związku z nieprawidłowościami przy finansowaniu kampanii wyborczej na kwotę 3,6 mln złotych. PKW zarzuciła PiS prowadzenie agitacji wyborczej w czasie finansowanych z budżetu pikników wojskowych. Wyborczy charakter miał też - zdaniem Komisji – spot Ministerstwa Sprawiedliwości promujący zmiany w Kodeksie karnym. Ponadto powodem do odrzucenia sprawozdania było zatrudnienie w Rządowym Centrum Legislacji kilku osób, które zajmowały się kampanią wyborczą ówczesnego szefa RCL, Krzysztofa Szczuckiego.



Sondaż: 56,9 proc. ankietowanych nie wierzy, że PiS rozpadnie się po decyzji PKW

Odrzucenie sprawozdania finansowego oznacza, że PiS straci część dotacji i część subwencji z budżetu państwa - łącznie jest mowa o ok. 57 mln złotych. Od decyzji PKW PiS może odwołać się do Sądu Najwyższego, ale legitymacja Izby, która ma rozpatrywać odwołanie, jest podważana ze względu na to, że zasiadają w niej wyłącznie sędziowie wyłonieni przez upolitycznioną KRS (tzw. neosędziowie).



Uczestnicy sondażu dla Wirtualnej Polski pytani o to, czy PiS może się rozpaść w związku z decyzją PKW, w większości uważają, że tak się nie stanie.