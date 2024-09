Sondaż: Czy PiS powinien stracić subwencję? Polacy bez litości dla partii Kaczyńskiego

Czytaj więcej Polityka PiS stawia na finansowe „pospolite ruszenie” po decyzji PKW Po odrzuceniu sprawozdania komitetu wyborczego PiS przez PKW – a przez to utracie znacznych funduszy – partia Jarosława Kaczyńskiego mobilizuje swoich zwolenników do wpłat na jej rzecz. Czy jednak w ten sposób może przetrwać?

Partia kierowana przez byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego może odwołać się do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego - ponieważ izba ta składa się z tzw. neo-sędziów (czyli sędziów wyłonionych przez zreformowaną przez PiS KRS, której niezależność od władzy wykonawczej budzi wątpliwości), jej legitymacja do wydawania orzeczeń jest kwestionowana.

Sprawozdanie PiS zostało odrzucone w związku z nieprawidłowościami w finansowaniu kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Chodziło o spot Ministerstwa Sprawiedliwości promujący przed wyborami zmiany w Kodeksie karnym, dwa pikniki wojskowe, w czasie których agitację prowadził m.in. prezes PiS oraz o zatrudnienie w Rządowym Centrum Legislacji osób, które miały prowadzić kampanię wyborczą byłego szefa RCL, Krzysztofa Szczuckiego.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zarzucili PKW uleganie politycznym naciskom. Przekonywali, że rządzący - koalicja KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy - chcą wyeliminowania opozycji. Politycy koalicji, ale i opozycyjnej Konfederacji, oceniali, że PiS został słusznie ukarany przez PKW.

Jarosław Kaczyński: PiS potrzebuje pomocy finansowej

- Potrzebujemy teraz pomocy ze strony społeczeństwa, pomocy finansowej – mówił Jarosław Kaczyński. - Apeluję do wszystkich patriotów, aby nawet niewielkie sumy, nawet 10 złotych, przekazywali na nasze konto – kontynuował. Przekonywał, że pieniądze są potrzebne jego partii na kampanię przed wyborami prezydenckimi. - Jeżeli oni wygrają wybory prezydenckie, to będą mogli zrobić wszystko w Polsce, nie będzie już żadnych ograniczeń. Będą mogli zmienić Polskę ustawami w autokrację, w prawdziwy autorytaryzm – dodał, odnosząc się do obecnie rządzących.