Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak: PiS nierówno traktowany, to złamanie prawa

Do posiedzenia PKW na konferencji prasowej w Sejmie odniósł się przed godz. 12:00 (po rozpoczęciu obrad, ale przed ogłoszeniem decyzji) szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. - Państwowa Komisja Wyborcza dziś z dużym poślizgiem zajmuje się analizą sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że ten poślizg jest niczym niewytłumaczalny. Uważamy, że wszystko wskazuje na to, że jesteśmy inaczej traktowani niż inne podmioty działające na polskiej scenie politycznej, co jest skandalem. To jest nierówne traktowanie partii politycznych i to samo w sobie jest złamaniem prawa - powiedział.

- A jeżeli do tego dodamy fakt, że mimo pozytywnego orzeczenia biegłego rewidenta, pozytywnej opinii Krajowego Biura wyborczego wciąż stawiane są nam zarzuty, to w tym wszystkim o jedno chodzi - chodzi o to, żeby w Polsce skończyła się demokracja, żeby rządzący mogli utrzymać swą władzę nie poprzez kartkę wyborczą, tylko poprzez zdominowanie polskiej sceny politycznej - mówił Błaszczak. Dodał, że "żeby była demokracja, oprócz rządzących musi być opozycja". - Uderzenie w Prawo i Sprawiedliwość - tak to odczytuję - ma na celu zniszczenie opozycji w naszym kraju - powiedział były szef MON.

- Będziemy domagać się zadośćuczynienia, jeśli sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości zostanie odrzucone - zapowiadał Błaszczak. Dodał, że PiS może postawić obecnie rządzącym takie same zarzuty, jakie rządzący stawiają PiS-owi. Mówił, że koalicja zarzuca PiS-owi niewłaściwie wydane 23 mln zł, a PiS twierdzi, że ze środków publicznych na kampanię PO wydano 30 mln zł. - Domagamy się równego traktowania, nie jesteśmy gorszą partią polityczną - zaznaczył.

Zgodnie z przepisami, sprawozdanie finansowe musi zostać odrzucone, jeśli środki pozyskane lub wydane z naruszeniem przepisów przekraczają 1 proc. wszystkich środków komitetu wyborczego. Partia polityczna może wnieść do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie PKW. Od późniejszej decyzji Sądu Najwyższego odwołanie nie przysługuje.