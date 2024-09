Michał Szczerba ostro krytykuje słowa Andrzeja Dudy. "Zdrada dyplomatyczna"

Jak stwierdzi Szczerba, „to, co robi prezydent, to zdrada dyplomatyczna”. - Pan premier mówił dwa dni temu o 333 dniach, ja mogę powiedzieć, to aż 331 dni tej prezydentury, ale prosiłby prezydenta, aby więcej takich kompromitacji nie było – zaznaczył polityk KO.

Czytaj więcej Polityka Andrzej Duda sugeruje, że służby Rosji i Polski współpracują. Siewiera: Tryb pytający - Prezydent zadał pytanie o intencje - tak szef BBN, Jacek Siewiera odpowiedział w Programie III Polskiego Radia na pytanie o wypowiedź Andrzeja Dudy sugerującą, że polskie służby mogą współpracować ze służbami rosyjskimi. Była to reakcja prezydenta Andrzeja Dudy na publikację "Rzeczpospolitej" o udostępnieniu akt śledztwa przeciw niemu, w tym materiałów niejawnych, agentowi GRU, Pawłowi Rubcowowi.

Wcześniej o wypowiedź prezydenta zapytano także Jacka Siewierę. - Ja rozumiem słowa pana prezydenta jako pytanie. To był tryb pytający. Pytanie skierowane do rządu, do prezesa Rady Ministrów o intencję jaka stała za udostępnieniem akt sprawy oficerowi GRU – stwierdził szef BBN. - To pytanie jest skierowane do prezesa Rady Ministrów. Nie do prokuratora, nie do prokuratora krajowego tylko do tego, kto ponosi ciężar polityczny takiej decyzji – dodał. - To była sytuacja w której w trakcie wizyty zagranicznej prezydenta Nausedy padło pytanie z sali. Prezydent zadał pytanie o intencje. Bo, w drugą stronę, informacja, że w tych aktach nie było nic ważnego, wydaje się daleko niewystarczająca – podkreślił.