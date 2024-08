Ryszard Petru: Podniesienie wieku emerytanego? Powinny zadziałać finansowe zachęty

Pytany, czy Polakom grozi powakacyjna inflacja, trzymanie się za portfele i przekonanie, że „za PiS żyło się lepiej”, Ryszard Petru stwierdził, że kilkunastoprocentowa inflacja z czasów Prawa i Sprawiedliwości, Polsce nie grozi, ale kilkuprocentowa na pewno tak.



Ryszard Petru o inflacji w Polsce: W porównaniu z czasami rządów PiS jest bardzo dobrze

- W sierpniu inflacja będzie prawdopodobnie oscylować wokół 4-5 procent. Nie bagatelizuję jej, to poziom daleko niewystarczający, powinno być około 2-2,5 proc. - uważa ekonomista. Ma to oznaczać, że podwyższone ceny grożą Polakom do końca roku. - Na tle Europy czy świata zachodniego wygląda to słabo, ale w porównaniu z czasami rządów PiS – bardzo dobrze – ocenił Petru. Dodał, że chciałby, aby inflacja w Polsce była na takim poziomie, żeby nie trzeba było o niej rozmawiać.



Petru uważa, że wszystko, co się teraz dzieje w polskiej gospodarce, jest pokłosiem decyzji podejmowanych przez PiS i ogłaszanych przez partię Jarosława Kaczyńskiego tarcz. - Wiadomo, że jak tarcze będą wygasać, będzie rosła inflacja. Ale nie tak, jak za czasów PiS – zastrzegł Petru.



Czy koalicja rządząca przywróci handlowe niedziele?

- Rozpoczyna się nowy sezon polityczny – takie sprawy jak składki zdrowotne czy handlowe niedziele muszą się w nim pojawić - mówił Ryszard Petru w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem.