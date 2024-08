W wyraźnym kontraście do Trumpa oraz republikanów broniących wolnego dostępu do broni Harris jest za wprowadzeniem szeregu przepisów mających na celu kontrolę dostępu do niej.

Podczas gdy jej rywal karierę polityczną zbudował na niechęci do imigrantów i liczy, że jego antyimigracyjna retoryka po raz drugi pomoże mu w wyborach, Harris ma o wiele łagodniejsze podejście do przybyszy. Niemniej jednak świadoma jest tego, że kwestie imigracyjne to najsłabsza strona administracji, którą reprezentuje – krytykowanej za bijący rekordy kryzys na południowej granicy. Złożyła szereg propozycji skupionych na rozwiązaniu problemów, jaki wywołuje napływ migrantów z południa, w tym m.in. chce zwiększyć liczbę funkcjonariuszy na granicy, zainwestować w technologie do wykrywania fentanylu, ograniczyć handel ludźmi oraz jest za tym, by jako prezydent miała możliwość zamknięcia granicy, gdy przejdzie przez nią zbyt duża liczba migrantów.

Najmniej znane jest jej podejście do polityki zagranicznej. Ostrożnie wypowiada się w kwestiach wojny w Gazie, bo to temat dzielący demokratów. – Zawsze będę bronić prawa Izraela do obrony (…), ale to, co od dziesięciu miesięcy dzieje się w Gazie, jest druzgocące. Skala cierpienia łamie mi serce. Wraz z prezydentem Bidenem pracujemy nad tym, by ta wojna się zakończyła – powiedziała Harris.

„Wiceprezydent przedstawiła serię pomysłów, które chciałaby zrealizować w trakcie swojej kadencji w Białym Domu, ale z mniejszą ilością detali niż jej poprzednicy. To może sprawić, że część wyborców będzie czuła niedosyt, bo chcieliby wiedzieć, jak opłaci rozszerzone ulgi podatkowe. Ani nie sprecyzowała, jak podejdzie do polityki zagranicznej, na przykład jak ma zamiar przeciwdziałać rosnącym w siłę Chinom” – opiniuje „Wall Street Journal”.

Co Donald Trump zrobi z nielegalnymi imigrantami?

Dziennik zauważa jednocześnie, że Donald Trump również operuje ogólnikami, mimo że rozpoczął kampanię prawie dwa lata temu. Centralną jego zapowiedzią jest największa w historii masowa deportacja nieudokumentowanych imigrantów, ale nie przedstawił konkretnego planu jej realizacji .