Prawybory na całej prawicy? Łukasz Schreiber punktuje propozycję Krzysztofa Bosaka

Schreiber: Prawybory na całej prawicy? Nie widzę korzyści

Jak ocenił Schreiber, „z wyborczego punktu widzenia to ruch wątpliwy”. „Nie ma bowiem cudów – taki kandydat musi zebrać mniej niż 2 albo 3 kandydatów, a łączna pula głosów nie ma szans by przebiła 50%” – stwierdził.

Poseł zauważył także, że „polski model wyboru prezydenta powoduje, że z prawdziwymi prawyborami mamy do czynienia w pierwszej turze”. „Od 1990 r. do drugiej tury wchodzi zawsze kandydat szeroko rozumianego obozu prawicy i kandydat liberalnej lewicy (poza anomalią z roku 2000). Po siódme, to co daje korzyści w USA, nie przyniesie ich w Polsce. Nie ma za oceanem drugiej tury więc taki ruch jest tam konieczny. Nie ma w tradycji naszego kraju zbiórek pieniężnych dla kandydatów. Nie ma też procedur zabezpieczających system. Nie ma również jednoczesnych wyborów do Kongresu co jest dodatkową motywacją w Stanach Zjednoczonych. Nie ma wreszcie kandydata na wiceprezydenta, co było czasem nadzieją na połączenie partii po trudnych prawyborach vide Reagan-Bush w 1980” – podkreślił.

Podsumowując swój wpis Schreiber podkreślił, że w pomyśle prawyborów na całej prawicy „nie widzi korzyści”. „Za to jest mnóstwo raf i nieprzychylne media gotowe skompromitować pomysł” – ocenił. „Czy idea jest jednak całkiem zła? Wyobrażam sobie taki pakt w postaci wspólnego zobowiązania do wzajemnego poparcia kandydata, który wejdzie do drugiej tury. A także debatę dla konserwatywnych mediów z udziałem kandydatów popierających szereg określonych wartości” – dodał.

Prawybory "na całej prawicy"? Propozycja Krzysztofa Bosaka

13 sierpnia Krzysztof Bosak zaproponował przeprowadzenie prawyborów "na całej prawicy". Jak zaznaczył jeden z liderów Konfederacji, idea prawyborów na całości prawicy krąży od dawna, a "teraz PiS nie ma dobrego kandydata, nie ma kandydata, który mógłby walczyć o reelekcję, więc idea prawyborów na całości prawicy, tej demokratycznej, od Konfederacji, przez Solidarną Polskę, po PiS, ta idea jest zasadna".