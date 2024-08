Politycy Trzeciej Drogi jeszcze w kampanii samorządowej, wczesną wiosną tego roku podkreślali, że ich zdaniem i ich głównym zadaniem w koalicji jest wsparcie dla przedsiębiorców. Sprawa składki zdrowotnej i jej obniżenia była przedstawiona przez Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza jako swoiste „być albo nie być” dla całej koalicji. Niedawno – już po prezentacji pomysłu Polski 2050 na składkę – doszło też do spotkania ministra Domańskiego z przedstawicielami partii Hołowni w Sejmie. Politycy Polski 2050 zapewniają, że ich wyborcy w sprawie edukacji, wsparcia dla przedsiębiorców i nie tylko oczekują przyspieszenia w Sejmie, już w nowym sezonie politycznym. W praktyce nie ma dziś – poza zapewnieniami o dobrej woli – konkretnych ustaleń, jak zmiany w składce zdrowotnej miałaby wyglądać – ponad to, co zapowiedział już minister Domański w sprawie środków trwałych.

To nie jest oczywiście jedyna kwestia do rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o nastroje i decyzje w koalicji. „Nie poprzemy kredytu 0%. Nie poprzemy, bo to jest propozycja dla deweloperów, a nie dla ludzi potrzebujących mieszkania. I to jest propozycja, która doprowadzi do jednego: do wzrostu cen mieszkań. Na to nie ma zgody Polski 2050” – to fragment niedawnego (13 sierpnia) wpisu lidera Polski 2050 Szymona Hołowni w sprawie polityki mieszkaniowej. To kolejna sprawa, która obecnie dzieli koalicję rządzącą przed zbliżającą się jesienią rocznicą wyborów 15 października. Nasi rozmówcy z koalicji przyznają, że kluczowy moment dla niej samej i tak nadejdzie dopiero później – wraz z wyborami prezydenckimi w 2025 roku. Ale wcześniej liderom koalicji – którzy od miesięcy nie pojawili się na żadnej wspólnej konferencji prasowej – pozostaje bardzo wiele palących spraw do rozstrzygnięcia.