Jak dodał, by dokonywać zmian w jego resorcie „potrzebowaliśmy zmiany ustaw”, żeby dokonywać jakichkolwiek zmian. - Wiem, ze jest niepokój, niedosyt, oczekiwanie na szybkie rozliczenia. Ale jeżeli chcemy to zrobić zgodnie z procedurami i z prawem, nie tak jak pan Ziobro i jego ekipa, to to musi trwać - powiedział Dariusz Wieczorek.

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym

Pytany o ustawę o szkolnictwie wyższym, odpowiedział, że jednym z jej założeń było to, by skonsultować się ze środowiskiem akademickim. – Na podstawie tych doświadczeń powstała ta ustawa. Główna rzecz to kwestia jakości nauczania. Zapisy tej ustawy mają uporządkować rynek polskiej nauki, rynek uczelni wyższych. Prawda jest taka, że musimy walczyć z patologiami, takie jest powszechne oczekiwanie ze strony środowiska akademickiego. Kolejne rzeczy to kwestia studentów i doktorantów, tu też było szereg postulatów i oczekiwań. Chcemy rozwiązać kwestię patologii, dotyczącej studentów zagranicznych. W ostatnim czasie było dużo dyskusji tym, że zamiast zapraszać studentów aby ich kształcić, raczej sprzedawało im się wizy, a później ci studenci nigdy do Polski nie przyjeżdżali.

To będzie pierwszy krok, natomiast później, pewnie w przyszłym roku, będzie trzeba nowelizować ustawę w zakresie ewaluacji i oceny uczelni. Chcielibyśmy, by pierwsza nowelizacja weszła w życie i obowiązywała od stycznia przyszłego roku, ale wszystko będzie zależało od procesu legislacyjnego. Ministerstwo założyło, że w tym roku ustawy powinny ujrzeć światło dzienne, bo ten pierwszy rok jest kluczowy.

Minister, który spotkał się z przedstawicielami środowiska akademickiego w szesnastu ośrodkach, zauważył „pozytywne nastawienie, że wreszcie rząd dyskutuje ze środowiskiem”. – Do tej pory często były oceny, że „pierwszy raz minister do nas przyjechał, bo do tej pory wzywano nas do ministerstwa”.