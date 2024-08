„W poniedziałkowy wieczór udzielę ważnego wywiadu Elonowi Muskowi — szczegóły wkrótce” - napisał Trump na swoim koncie w należącym do siebie serwisie Truth Social.



Reklama

Z wpisu wynika, że do wywiadu dojdzie 12 sierpnia. Trump poinformował o tym w dniu, w którym jego rywalka w wyborach prezydenckich, Kamala Harris, wskazała gubernatora Minnesoty, Timothy'ego Walza, jako swojego kandydata na wiceprezydenta.



Elon Musk odblokował konto Donalda Trumpa w serwisie X, zarzuca Partii Demokratycznej skręt w lewo

Miliarder Musk nie kryje w ostatnich latach swoich sympatii do Partii Republikańskiej, choć w przeszłości wspierał Partię Demokratyczną. Temu drugiemu ugrupowaniu zarzuca, że skręciło za bardzo w lewo przez co on, choć jego poglądy się nie zmieniły, znalazł się po prawej stronie politycznego spektrum.



Musk, po zakupieniu serwisu Twitter (dziś X) za 44 mld dolarów odblokował konto Donalda Trumpa w tym serwisie, które zostało zawieszone po ataku zwolenników byłego prezydenta na Kapitol w dniu zatwierdzenia przez Kongres wyboru Joe Bidena na prezydenta. Trumpa oskarża się o to, że swoimi słowami podżegał zwolenników do agresywnych zachowań.



O Musku w ostatnich dniach stało się głośno po tym, gdy — w kontekście zamieszek w Wielkiej Brytanii po ataku nożownika w Southport — napisał w serwisie X, że „wojna domowa jest nieunikniona” na Wyspach. Za te słowa skrytykowała go kancelaria brytyjskiego premiera i brytyjska minister sprawiedliwości.