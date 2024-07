Ewa Zajączkowska-Hernik o Parlamencie Europejskim: Świątynia demoralizacji

Zajączkowska-Hernik o immunitetach Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika: Wyniesienie tej sprawy na szczebel unijny to skandal

Ewa Zajączkowska-Hernik, mówiąc o kulisach pracy w PE, przyznała, że „jest trochę zszokowana skalą przedsięwzięć”. - Jest to swoista świątynia demoralizacji, europosłowie mają tam zapewnione dosłownie wszystko. Mam wrażenie, to po to, by nie podnosili głowo za wysoko i nie krytykowali tego, co się dzieje - stwierdziła.

Polityk zapytana została także o to, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni stracić immunitety w PE. Jak zaznaczyła, dziwi się, że polscy politycy "donoszą na siebie". - Dla mnie wyniesienie tej sprawy na szczebel unijny jest skandalem - powiedziała.