O tym, że Krieger stanął przed sądem, informowały niezależne białoruskie i rosyjskie media. Proces rozpoczął się 6 czerwca. Był to pierwszy proces „najemnika” na Białorusi. Za zamiar wstąpienia do formacji wojskowych na Ukrainie Białorusini są sądzeni z art. 361-3 Kodeksu karnego („Uczestnictwo na terytorium obcego państwa w formacji zbrojnej”).

Czytaj więcej Polityka Nieoficjalnie. Obywatel Niemiec skazany na śmierć na Białorusi Belsat.eu, powołując się na kanał Motolko. Pomoc na Telegramie, informuje, że sąd w Mińsku skazał na najwyższy wymiar kary Rika Kriegera, obywatela Niemiec.

Organizacje broniące praw człowieka apelują do Białorusi ws. Niemca skazanego na śmierć

Wyrok miał zapaść pod koniec czerwca – sąd uznał, że Rico Krieger jest winny zarzucanych mu czynów i skazał go na najwyższy wyrok, czyli karę śmierci. W Niemczech mężczyzna ma nieletnie dziecko.

Według działaczy na rzecz praw człowieka Rico Krieger ma 30 lat był lekarzem wojskowym Niemieckiego Czerwonego Krzyża, a wcześniej pracował jako specjalista ds. bezpieczeństwa w Berlinie.

Wcześniej organizacje broniące praw człowieka – między innymi Międzynarodowa Helsińska Federacja na rzecz Praw Człowieka – zaapelowały do władz w Mińsku o "niezwłoczne wstrzymanie wykonania wyroku, niezależnie od oskarżeń pod adresem Kriegera, a także o pełne przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw człowieka, w tym prawa do życia, wolności od tortur i brutalnego traktowania, a także prawa do ochrony prawnej i sprawiedliwego procesu".