Nie wyklucza, że Netanjahu będzie opóźniał podjęcie decyzji w najważniejszej obecnie sprawie, jaką jest uwolnienie zakładników, do czasu listopadowych wyborów w USA.

Powrót zakładników do domu zagwarantować może jedynie porozumienie z Hamasem. – Takie rozwiązanie grozi upadkiem rządu ze względu na opór dwóch prawicowych ważnych ministrów w rządzie. Netanjahu uczyni więc wszystko, aby tego uniknąć, co nie oznacza, że negocjacje z Hamasem nie będą kontynuowane – mówi Klein.

W Kongresie Netanjahu przemilczał sprawę rozmów z Hamasem, w których pierwszorzędną rolę odgrywa amerykańska dyplomacja. Kolejna runda miała się rozpocząć w czwartek, lecz została przełożona na wniosek Izraela. W rozmowach z Hamasem chodzi przede wszystkim o zawarcie porozumienia o zawieszeniu broni w zamian za uwolnienie zakładników. Być może nie wszystkich naraz, z żyjących jeszcze około 100 osób.

Co dalej ze Strefą Gazy?

Tego oczekuje jednak izraelska opinia publiczna. Z ostatnich sondaży wynika że dla 72 proc. Izraelczyków ważniejsze jest uwolnienie zakładników niż likwidacja Hamasu. Jeszcze w maju opinię taką prezentowało 46 proc. respondentów sondażowni Midgam Research and Consulting. Co ciekawe, 51 proc. zwolenników partii centrowych i prawicowych opowiada się za porozumieniem z Hamasem i uwolnieniem zakładników, nawet gdyby miało to doprowadzić do upadku rządu. Kontrastuje to wyraźnie z zapewnieniami Netanjahu, także w Kongresie, że będzie prowadził walkę do całkowitej likwidacji Hamasu.

Mimo takich zapewnień Netanjahu nie ujawnił żadnych konkretnych planów dotyczących przyszłości Strefy Gazy po wojnie. W Kongresie ograniczył się do zapewnienia, że obszar ten musi zostać zdemilitaryzowany oraz poddany procesowi deradykalizacji. Wzorem mają tu być Niemcy oraz Japonia po II wojnie światowej. – Istnieje powszechna obawa, że ​​w Gazie trauma wojny zaowocuje jednak radykalizacją nowej generacji – skomentował „New York Times” tę część wystąpienia premiera Izraela.