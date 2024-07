Anna Czabańska, prywatnie żona Krzysztofa Czabańskiego, szefa rady Mediów Narodowych, posła Prawa i Sprawiedliwości, a w latach 2015-16 wiceministra kultury, pracowała w Polskim Radiu od 2016 roku. Kilka lat wcześniej została zwolniona, jej powrót w 2016 był konsekwencją prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego z 23 czerwca 2016 roku.



Polskie Radio usiłowało zwolnić Czabańską już kilkakrotnie. W 2012 roku zapadł wyrok przywracający ją do pracy, po jego zapadnięciu otrzymała ona kolejne wypowiedzenie zmieniające do umowy o pracę, kierujące ją do segregowania dokumentów w archiwum. Czabańska wypowiedzenia nie przyjęła i zaskarżyła jego warunki, a sąd w 2016 przywrócił ją do pracy.



Ponieważ jej wcześniejsze stanowisko zlikwidowano, zarząd powierzył jej funkcję wicedyrektora biura programowego w Polskim Radiu.

Mąż Czabańskiej, Krzysztof Czabański, od 2016 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. Po przejęciu władzy przez obecną koalicję rządzącą, członkowie RMN, wśród których trzy osoby z pięciu są związane z PiS, (Krzysztof Czabański, Piotr Babinetz i Joanna Lichocka), działania podjęte przez obecną władzę wobec mediów publicznych nazwali „bezprawnymi”.

Czabańska zwolniona dyscyplinarnie

„Presserwis” poinformował, że Anna Czabańska została zwolniona dyscyplinarnie. Pytany o powód zwolnienia Paweł Majcher, likwidator Polskiego Radia, zastrzegł, że nie komentuje konkretnej sprawy, ale „minęły czasy, kiedy Polskie Radio wypłacało wynagrodzenie pracownikom tylko za to, że ich nazwiska znajdują się na liście płac”.