Spotkanie Beniamina Netanjahu z Joe Bidenem zapowiadano na wtorek, ale z powodu choroby prezydenta (covid) przełożono je na czwartek. W środę izraelski premier wygłosi przemówienie przed połączonymi izbami Kongresu. Zaszczytu tego dostąpi już po raz czwarty. Jest to symptomatyczne, biorąc pod uwagę, że żaden z zagranicznych przywódców nie miał okazji do zaprezentowania swych poglądów aż tyle razy.

– W chwili gdy Izrael walczy na wielu frontach, w Waszyngtonie panuje wielka niepewność polityczna. Będę szukał dwupartyjnego wsparcia, które jest tak ważne dla Izraela – oświadczył Netanjahu przed wylotem do Stanów. Spotkać się ma także z Donaldem Trumpem. W czwartek, w ostatnim dniu wizyty, ma rozmawiać z Kamalą Harris, niemal pewną kandydatką Partii Demokratycznej na prezydenta.

Kamali Harris nie łączą tak bliskie więzi z Izraelem jak Joe Bidena

Obecna wiceprezydent zrezygnowała z przewodniczenia posiedzeniu obu izb Kongresu w czasie przemówienia Netanjahu, tłumacząc się udziałem w kampanii wyborczej.

Zdaniem Micka Mulroya, byłego zastępcy sekretarza obrony do spraw Bliskiego Wschodu, Kamalę Harris nie łączą tak bliskie więzi emocjonalne z Izraelem jak Joe Bidena, co oznaczać może zaprezentowanie wkrótce nieco innej perspektywy w sprawie wojny państwa żydowskiego z Hamasem. – Jest bardzo prawdopodobne, że jej stanowisko obejmie ograniczenia dotyczące broni i amunicji pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych do użytku w Gazie – powiedział BBC Mick Mulroy. To w przypadku, gdyby wygrała listopadowe wybory.