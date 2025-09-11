Albański rząd będzie miał ministra całkowicie odpornego na łapówki i naciski

Aktualizacja: 11.09.2025 21:30 Publikacja: 11.09.2025 19:55
Premier Edi Rama
Foto: Reuters
Jak podkreślił premier Rama, Diella, co w języku albańskim oznacza „słońce”, jest pierwszym członkiem rządu, który istnieje wyłącznie w formie wirtualnej, stworzonej przez AI. Ma ona przyczynić się do tego, by proces przyznawania zamówień publicznych w Albanii był całkowicie wolny od przekupstwa.
Od dawna to właśnie rozdzielanie kontraktów wzbudzało największe podejrzenia o nadużycia w tym bałkańskim kraju, gdzie eksperci wskazują na silne wpływy przestępczości zorganizowanej, pranie brudnych pieniędzy oraz korupcję sięgającą najwyższych szczebli władzy.
Problem korupcji utrudnia Albanii proces akcesji do Unii Europejskiej, którego premier Rama chce dokonać do 2030 roku, choć analitycy polityczni uważają ten cel za zbyt ambitny.
Latem Rama rozważał możliwość, że pewnego dnia kraj będzie mógł mieć ministra ds. cyfryzacji, a nawet premiera opartego na sztucznej inteligencji, ale niewielu sądziło, że ten dzień nadejdzie tak szybko.
Rama oświadczył, że decyzje w sprawie przetargów zostaną podjęte „poza ministerstwami” i przekazane Dielli, która jest „służebnicą zamówień publicznych”. Powiedział, że proces będzie przebiegał „krok po kroku”, ale Albania będzie krajem, w którym przetargi publiczne są „w 100 proc. nieskazitelne, a każdy fundusz publiczny przechodzący przez procedurę przetargową jest w 100 proc. czytelny”.
- To nie science fiction, ale obowiązek Dielli – powiedział premier.
Diella będzie oceniać przetargi i będzie miała prawo „zatrudniać u siebie talenty z całego świata”, jednocześnie przełamując „strach przed uprzedzeniami i sztywność administracji”.
Rząd nie ujawnił jednak, jaki nadzór nad działaniem Dielli będą sprawować ludzie ani jak zamierza zabezpieczyć się przed potencjalnym manipulowaniem sztuczną inteligencją.
Diella zadebiutowała na początku tego roku jako wirtualny asystent na platformie e-Albania, ułatwiający mieszkańcom i firmom załatwianie urzędowych formalności. Przybrała formę postaci ubranej w tradycyjny albański strój, udzielała pomocy za pomocą poleceń głosowych i wydawała dokumenty opatrzone pieczęcią elektroniczną, co pozwala skrócić czas czekania i ograniczyć biurokrację.
Nie wszyscy jednak podzielają optymizm wobec nowej ministrowej. Jeden z użytkowników Facebooka napisał, że w Albanii nawet Diella może zostać skorumpowana, a inny przewiduje, że kradzieże będą się dalej zdarzać, winą za to zaś zostanie obarczona sztuczna inteligencja.
Nowy parlament, wybrany w maju, ma zebrać się w piątek, ale nie jest jeszcze jasne, czy rząd zostanie wtedy zatwierdzony.
