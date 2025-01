Planowany zakaz TikToka prawdopodobnie wzbudzi zainteresowanie w Brukseli, gdzie urzędnicy Unii Europejskiej oceniają przestrzeganie przez Albanię standardów UE w zakresie praworządności i podstawowych wolności. Rzecznik Komisji Europejskiej oświadczył, że władza wykonawcza UE „odnotowała” plan Albanii dotyczący zablokowania TikToka i nazwała go „suwerenną decyzją”.

Zakaz TikToka nie był spowodowany jednorazowym incydentem

Albania jest krajem kandydującym do UE od 2014 r., a proces akcesyjny formalnie rozpoczęła w 2022 r., a pierwsza runda negocjacji odbyła się w październiku ubiegłego roku. Rząd Ramy dąży do pełnego członkostwa w UE do 2030 r.

Premier powiedział w grudniu, że jego rząd będzie potrzebował od sześciu do ośmiu tygodni, aby TiKTok nie był już dostępny w Albanii

Rama tłumaczy, że zakaz TikToka nie został spowodowany „jednorazowym incydentem”. Był zgodny z oczekiwaniami zdecydowanej większości rodziców i stanowił część szerszego planu mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa szkół, który został opracowany wspólnie ze szkołami, nauczycielami i rodzicami.

Biuro Ramy nie podało szczegółów dotyczących tego, jak i kiedy zakaz będzie egzekwowany. Premier powiedział w grudniu, że jego rząd przeprowadził „wszystkie badania technologiczne” i będzie potrzebował od sześciu do ośmiu tygodni, aby TiKTok nie był już dostępny w Albanii.