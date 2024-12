Unia Europejska dyskutuje z Bałkanami. Długa droga Bałkanów Zachodnich do UE

Decyzja o otwarciu negocjacji nie oznacza wcale praktycznego procesu negocjowania o tym, jak wdrożyć unijne prawodawstwo w państwie akcesyjnym

W przypadku Serbii otwarte są 22 rozdziały, żadnego nie zamknięto. Albania otworzyła pierwsze rozdziały negocjacyjne, a jej premier Eli Rama liczy, że w UE znajdzie się w tej dekadzie. Macedonia Północna, choć oficjalnie negocjacje rozpoczęła, na razie żadnych rozdziałów jeszcze nie otworzyła. Wreszcie Bośnia Hercegowina jest na końcu stawki akcesyjnej, bo nawet nie rozpoczęła negocjacji, choć ma oficjalne zaproszenie wystosowane w tym roku. Wyjątkowa jest sytuacja Kosowa, które nie ma nawet statusu kandydata (poprzedza to zaproszenie do negocjacji), ze względu na swój ciągle nieuregulowany status. Część państw UE nie uznaje bowiem Kosowa.

Wydłużone negocjacje akcesyjne

Proces akcesyjny Bałkanów Zachodnich różni się od tego, w którym uczestniczyła Polska czy inne państwa członkowskie UE. W przeszłości przyznanie statusu kandydata do UE oznaczało w praktyce szybkie rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. Jedynym krajem, którego ta reguła nie dotyczyła, była Turcja. Potem doświadczyły tego wszystkie państwa Bałkanów Zachodnich. Nie tylko bycie kandydatem nie oznacza zaproszenia do akcesji. Ale nawet to zaproszenie nie oznacza otwarcia negocjacji. A wręcz decyzja o otwarciu negocjacji nie oznacza wcale praktycznego procesu negocjowania o tym, jak wdrożyć unijne prawodawstwo w państwie akcesyjnym.

Wreszcie same negocjacje, gdy się już w końcu rozpoczynają, mogą trwać latami. Albania wniosek o członkostwo złożyła w 2009 roku, status kandydata otrzymała w 2014, a dopiero sześć lat później zapadła polityczna zgoda państw UE na otwarcie negocjacji. Przy czym formalna decyzja zapadła dopiero dwa lata później, w 2022 roku. A rozdziały negocjacyjne zaczęto otwierać w 2024 roku. Północna Macedonia złożyła wniosek o członkostwo wcześniej niż Albania, w 2004 roku, potem została umieszczona w jednym pakiecie z Albanią. Z tym że inaczej niż Albania żadnych rozdziałów negocjacyjnych jeszcze nie otworzyła.

Serbia stawia na Rosję

Te wszystkie opóźnienia początkowo były spowodowane przede wszystkim niechęcią UE do kolejnego rozszerzenia. Równolegle jednak państwa kandydujące nie są wystarczająco zdeterminowane, żeby dokonywać reform. To widać u tych, które negocjacje mogłyby już rozpocząć, jak Bośnia Hercegowina, Macedonia Północna, czy do pewnego momentu również Czarnogóra.