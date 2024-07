Komentarze po wyborze Ursuli von der Leyen. „Pani miejsce jest w więzieniu”

Polityk Platformy Obywatelskiej Stefan Niesiołowski z kolei stwierdził, że dobrze, że wygrała Urszula von der Leyen. „Cios w pisowską szajkę. Mam nadzieję, że ksiądz z Ordo Iuris, jacy oni wszyscy kościelni, śliscy, do siebie podobni, trafi do pierdla. Nie pomoże grecki brat z Opus Dei. Nic nadzwyczajnego, że złodziej trafia do więzienia i odda co ukradł” – napisał Niesiołowski.

Ursula von der Leyen nie była idealną kandydatką

Były minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że von der Leyen wypowiedziała bardzo ważne słowa na temat budowy systemu bezpieczeństwa w Europie i wzmocnienia granic UE. „Widać że bezpieczeństwo i to o czym mówi premier Donald Tusk będzie jednym z priorytetów tej kadencji Komisji Europejskiej” – ocenił europoseł.

Jego koleżanka z ław sejmowych, a teraz również europosłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz stwierdziła, że wybór Ursuli von der Leyen na szefową Komisji Europejskiej to dobra wiadomość dla Polski. „Przewodnicząca KE rozumie przed jakimi wyzwaniami stoimy, kto i co jest głównym zagrożeniem, o jaką Unię musimy walczyć. Będziemy to robić wspólnie” - zapowiedziała.