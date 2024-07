Polityk był gościem programu "Graffiti w Polsat News. Komentował między innymi zamach na Donalda Trumpa, który miał miejsce w sobotni wieczór podczas wiecu wyborczego w Pensylwanii.



Reklama

Donald Trump został lekko ranny w ucho, napastnik, 20-letni Thomas Matthew Crooks, został zabity przez służby. Zginął także jeden z uczestników wiecu.

Jaki o lewicy w Europie: zmierza w kierunku pełnej radykalizacji ideowej

Patryk Jaki ocenił, że wydarzenie to było skutkiem temperatury politycznego sporu, jaki dzieli społeczeństwo Stanów Zjednoczonych i podkreślił, że trzeba zapobiec takiej atmosferze w Polsce, bo to „osłabia państwo”.



- Każdy, kto interesuje się amerykańską polityką wie, że nagonka i przemoc instytucjonalna, jaka była stosowana wobec Donalda Trumpa przekroczyła wszystko to, co do tej pory widzieliśmy w demokratycznym świecie - mówił Jaki. Dodał, że „praktycznie nie ma przestępstwa”, o jakie Trump nie został oskarżony, a sobotni zamach był tylko jednym z wielu aktów przemocy stosowanej wobec kandydata na prezydenta.



Jaki uznał także, że w związku z kierunkiem, w którym zmierza europejska lewica, prawica w Polsce powinna „stawiać na Trumpa”.