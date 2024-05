- Jesteśmy gotowi stawić temu wszystkiemu czoła — odparł Jaki. - To że akurat zajmuje się tym Giertych ma kluczowe znaczenie. Zbigniew Ziobro ścigał Romana Giertycha, który wiele lat ukrywał się za granicą przed organami ścigania. Dzisiaj widać, że to jest zwykła zemsta — przekonywał.



Patryk Jaki twierdzi, że konkursy na środki z Funduszu Sprawiedliwości nie były ustawiane

Jaki odpierał też zarzuty Mraza o to, że konkursy na środki z Funduszu Sprawiedliwości były ustawiane.



- To jest kolejny absurd całej tej sytuacji. Konkursem w tej sprawie był wiceminister, który decydował o tej sprawie. Wiceminister decydował jaki jest cel przeznaczenia środków i ostatecznie mógł podjąć każdą decyzję, komu to przyznać, bez względu na to co wskazywali mu urzędnicy. Na to wskazuje nawet NIK — wyjaśnił.



Jaki przekonywał, że nie oznacza to, iż pieniądze były przyznawane „swoim”. - To co próbuje się przedstawić jako ustawianie konkursu było wykonywaniem władzy publicznej. Ludzie powierzyli ministrowie zadania redystrybucji środków. Oczywiście można powiedzieć, że czasem robił to subiektywnie (...). Natomiast on miał od początku do końca do tego prawo — dodał.



Czytaj więcej Polityka Poseł Konfederacji: PiS próbował mnie kupić. Proponowano środki z Funduszu Sprawiedliwości Poseł Konfederacji Stanisław Tyszka poinformował, że będąc jeszcze członkiem Kukiz'15 otrzymał od Prawa i Sprawiedliwości propozycje dołączenia do partii Jarosława Kaczyńskiego. W zamian zaoferowano mu skorzystanie ze środków z Funduszu Sprawiedliwości.

- Warunki konkursów były transparentne, każdy je znał, mógł zobaczyć - dodał. - Trzeba rozróżnić przetarg od konkursu. W tej sprawie od początku minister mógł wskazać cel i zdecydować czy przyznać środki temu podmiotowi, czy innemu — mówił. - Możemy na ten temat dyskutować czy ministrowie mogą w ten sposób sprawować władzę publiczną. Ale to jest sprawowanie władzy publicznej — dodał.