Jak się okazuje, głosowanie wywołało reperkusje w samym klubie KO. Donald Tusk kilka godzin po tym, jak projekt dotyczący depenalizacji aborcji upadł w Sejmie ogłosił kary dla Romana Giertycha i Waldemara Sługockiego, którzy nie głosowali w piątek. Kara to pozbawienie funkcji w klubie oraz zawieszenie w prawach członka klubu KO. - Donald Tusk nie miał wyjścia. Cała wściekłość bez jakiegokolwiek ruchu wobec Giertycha skupiłaby się na Tusku właśnie - mówił Kolanko.

Co dalej z projektami dotyczącymi aborcji? Lewica już zapowiedziała ponowne złożenie projektu depenalizującego aborcję. Czasu jednak do sejmowych wakacji jest mało - pozostało jedno posiedzenie w dniach 23-26 lipca. Później posłowi i posłanki mają przerwę aż do 11 września.

W podcaście komentatorzy rozmawiali też o przygotowania prezydenckich w PiS. Jak się okazuje, zaczęły się badania nad szeroką pulą kandydatów, głównie polityków młodego pokolenia. Przygotowaniom do kampanii prezydenckiej ma też służyć proces porządkowania w partii i pierwsze od lat, planowane na jesień lokalne wybory.