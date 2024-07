Aż 13,8 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby głos. Ta grupa znacząco urosła od poprzedniego badania. Dwa tygodnie temu niezdecydowanych było tylko 2,5 proc.



Prof. Antoni Dudek: Problemy wizerunkowe PiS

– To jest sondaż, który pokazuje proces osłabnięcia PiS-u wynikający z problemów wizerunkowych. To nie tylko sprawa Sejmiku Małopolskiego. W PiS pośrednio uderza też to, co mówiło się o Suwerennej Polsce. Wyborcy nie widzą odmienności Ziobrystów i traktują ich jako część obozu pisowskiego. Dodatkowo Kaczyński od wielu miesięcy nie mówi nic nowego, powtarza ten sam przekaz – skomentował wyniki sondażu politolog prof. Antoni Dudek w rozmowie z Wirtualną Polską.



Sondaż United Survey został przeprowadzony w dniach 5-8 lipca 2024 roku metodą CAWI/CATI na grupie 1000 osób.