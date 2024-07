Senacka komisja nie zajmie się nowelizacją prawa autorskiego. Posiedzenie przesunięte

– Czas na rozmowy z przedstawicielami mediów był, ale Ministerstwo Kultury tego dialogu nie podjęło — komentowała w rozmowie z „Rzeczpospolitą” posłanka Daria Gosek-Popiołek z Partii Razem. – To było oczywiste, że skorzystamy z naszych możliwości zgłaszania poprawek, jeśli widzimy braki. Cieszy mnie, że premier chce o tym wszystkim rozmawiać, ale absurdem jest to, że będzie to już po posiedzeniu senackiej Komisji Kultury, w trakcie której zgłosimy ponownie poprawki do ustawy – ubolewała.



Przesunięcie posiedzenia komisji Jerzy Fedorowicz argumentował właśnie spotkaniem z premierem Tuskiem. – Chcemy, żeby posiedzenie komisji odbyło się dopiero po informacji, którą uzyskamy – powiedział.