Viktor Orban. Znów gra na siebie wbrew Brukseli

Czytaj więcej Dyplomacja Viktor Orbán w Moskwie. Donald Tusk pyta czyim narzędziem są Węgry Premier Węgier, sprawujących obecnie prezydencję w Unii Europejskiej, Viktor Orbán, 5 lipca przyleciał do Moskwy, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem. Szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell podkreślił, że Rada Europejska nie udzieliła mandatu Orbánowi i że premier Węgier udał się do Rosji z własnej inicjatywy.

Ponieważ Ursula von der Leyen akurat będzie kandydatką na drugą kadencję przewodniczącej KE – Parlament Europejski ma głosować nad jej kandydaturą na najbliższej sesji w Strasbourgu między 16 a 18 lipca – zostanie zachowana ciągłość władzy. Ale i tak najbliższe parę miesięcy aktualna i zapewne przyszła szefowa KE będzie miała głowę zajętą kompletowaniem składu swojego gabinetu.

I to właśnie w tę lukę we władzy unijnej egzekutywy wskoczył – oczywiście nieformalnie – Orban. Pokazując, że zrobi, co zechce.

Pokazówka dla Pekinu, dla Trumpa i dla Węgrów

Tylko dla kogo ta „pokazówka”? W Unii nikt poza najbardziej nacjonalistycznymi i prorosyjskimi politykami oraz elektoratem nie uwierzy przecież w idealistyczne pokojowe przesłanie węgierskiego premiera, tym bardziej, że jego słowa o tym, że pokoju nie osiągnie się „z wygodnego krzesła w Brukseli” zostaną odebrane jako próba podkopania jednolitej pozycji UE ws. rosyjskiej wojny z Ukrainą.

Nikt w UE – przynajmniej oficjalnie – również nie podziela stanowiska wyrażanego przez węgierskich dyplomatów, którego kluczowym elementem jest to, że „obie strony” – co na Ukraińców działa jak płachta na byka, bo nie wskazuje winnego wojny i tworzy fałszywą równowagę między agresorem a ofiarą agresji – muszą usiąść do negocjacji, by zakończyć konflikt.

Taka wizja spodoba się za to z pewnością w kręgach doradców ds. polityki zagranicznej Donalda Trumpa, z którym węgierski premier relacje cierpliwie pielęgnuje. Nieprzypadkowo hasło węgierskiej prezydencji – Uczyńmy Europę Znów Wielką (ang. Make Europe Great Again - red.) – nawiązuje wprost do hasła kampanii Trumpa.