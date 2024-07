Mamy niejasne deklaracje o zobowiązaniach na przyszłość, dalsze projekty planów domu niemiecko-polskiego i zapowiedzi współpracy w sprawie bezpieczeństwa. Niemieckie media wizytę Kanclerza i polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe skwitowały krótkim komentarzem „Miodowego miesiąca we wzajemnych relacjach nie będzie". Relacje polsko-niemieckie w podkaście „Rzecz w tym" komentuje Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego „Rzeczpospolitej". - Wiele osób w Polsce, nawet takich, które nie mają nic wspólnego z PiS, uważa, że historia II wojny nie została zamknięta - uważa Haszczyński. - Jeśli Scholz uważał, że jak PiS przegrał, znika problem zadośćuczynienia, popełnił poważny błąd.

Zdaniem Haszczyńskiego Niemcy uważają, że rozliczyli się wzorowo z przeszłością i nikt nie ma prawa przypominać o ich błędach. - Są jak wielki grzesznik, który idzie do spowiedzi i domaga się by wszyscy go teraz za to chwalili a nie wypominali dawne grzechy - podkreśla szef działu zagranicznego „Rzeczpospolitej".