Jacek Nizinkiewicz: Ziobro zatapia PiS. Kaczyński może stracić kasę i partię

- Ta polska droga, którą zaproponowałem 15 października, wspólnie z koalicjantami, to ma być droga umiaru, zdrowego rozsądku, praktycznego podejścia do zadań politycznych - mówił na konferencji prasowej w Rzeszowie premier Donald Tusk. Tusk pojawił się w Rzeszowie w związku z odtwarzaniem przez rząd delegatur ABW w Polsce wschodniej. Tusk odniósł się też do listu Jarosława Kaczyńskiego do Ziobry z 2019 roku, o którym napisała "Gazeta Wyborcza".