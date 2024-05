O tych decyzjach poinformowali w środę dziennikarzy szef SM Adam Bodnar i wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jak mówili decyzja o uznaniu umów za nieważne jest konsekwencją audytu przeprowadzonego w Funduszu Sprawiedliwości i działań Prokuratorii Generalnej. Unieważnienie ma być oparte na opiniach Prokuratorii Generalnej.

Reklama

Afera Fundusz Sprawiedliwości. Bodnar: 23 umowy do unieważnienia

— W odniesieniu do 23 podmiotów część środków została już wypłacona, to 105 mln zł. Musi zostać teraz wszczęte postępowanie administracyjne i wydana decyzja i wtedy ministerstwo będę dożyło do zwrotu tych środków — mówiła Rudzińska-Bluszcz.

Według ministerstwa w tych umowach mogło dojść do obejścia lub naruszenia przepisów ustawy, czy pozorności czynności. Jak ustaliła Rzeczpospolita wśród podmiotów z którym umowy zawarte zostały unieważnione są: Fundacja Światło-Życie Stowarzyszeni Fidei Defensor, Fundacja Mocni w Duchu Fundacja Św. Benedykta, Fundacja Altum.

— Dla tych podmiotów może to być zaskoczenie, być może będą się one decydować na wszczęcie postępowania sądowego. Konsultowaliśmy się z Prokuratorią Generalną, w tej sytuacji mamy wparcie Prokuratorii. Zakładam, że w części tych spraw będą procesy sądowe, jednak nie wyobrażamy sobie innych działań w tej sytuacji. Tak wygląda proces weryfikacji i wychodzenia z problemów tworzonych w Funduszu Sprawiedliwości przez wiele lat — mówił minister Bodnar.