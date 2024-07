- W tej chwili chciałabym zdementować słowa polityków, którzy do tej pory zarzucali nam nękanie pana ministra Ziobro. Nie ma równych i równiejszych, przepisy są jasne i klarowne dla wszystkich. To, że pan minister przysyła stosowne zaświadczenie lekarskie świadczy o tym, że dotarła do niego informacja, którą medialnie przekazywaliśmy: że skutecznie można w jedyny sposób usprawiedliwić swoją nieobecność - podkreśliła.



Sroka zaproponowała następnie, by wyznaczyć termin przesłuchania na 10 lipca, czyli w dniu, w którym kończy się obowiązywanie przedstawionego zwolnienia lekarskiego.



Zbigniew Ziobro po wyborach parlamentarnych z 15 października wycofał się z aktywności politycznej i przekazał kierowanie Suwerenną Polską Patrykowi Jakiemu, w związku ze swoim stanem zdrowia — u Ziobry wykryto zaawansowaną postać raka przełyku, był operowany, a następnie przechodził leczenie onkologiczne.



W jakiej sprawie miał zeznawać przed komisją śledczą minister Zbigniew Ziobro

Ziobro miał zostać przesłuchany w postępowaniu "zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r." - informowała komisja.