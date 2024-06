Nowe mieszkania i luksusowe samochody – jak wzbogacili się europosłowie?

W oświadczeniu majątkowym składanym na początku kadencji europoseł Robert Biedroń wymienił udziały w dwóch mieszkaniach: o powierzchni 40,84 mkw. (o wartości 330 tys. zł) i o powierzchni 40,8 mkw. (210 tys. zł). Po pięciu latach polityk lewicy wpisał do dokumentu udziały w kolejnych dwóch mieszkaniach: o powierzchni 46,6 mkw. (o wartości 355 tys. zł) i o powierzchni 96,67 mkw. (warte 1,99 mln zł). Europoseł dorobił się też samochodu – jeździ volkswagenem tiguanem z 2019 r. o wartości ok. 70 tys. zł.

Samochód kupił również poseł Ryszard Czarnecki z PiS. W 2019 r. nie wpisał auta do oświadczenia majątkowego, w 2024 r. już zadeklarował posiadanie land rovera z 2018 r. o wartości 200 tys. zł. Róża Thun z Polski 2050 pochwaliła się natomiast peugeotem rifterem z 2018 r. wartym ok. 80 tys. zł.

Nowe mieszkania i domy polskich europosłów

Joachim Brudziński z PiS podczas minionej kadencji wzbogacił się o mieszkanie o powierzchni 132,1 mkw. o wartości ok. 295 tys. zł. Jak napisał w oświadczenie majątkowym, jest to małżeńska własność majątkowa. Nabył też (jako majątek odrębny) nieruchomość gruntową, na której stoją dwa domki. Każdy z nich ma powierzchnię zabudowy po 35 mkw., a łączna wartość terenu to ok. 650 tys. zł.

Dwa nowe mieszkania wpisała też do oświadczenia majątkowego była szefowa Kancelarii Premiera Beata Kempa. Szacunkowa wartość pierwszego z nich to 462 tys. zł, drugiego – 451 tys. zł. Kupiła także audi A6 z 2023 r.