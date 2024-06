Zwierzęta muszą poczekać. Hołownia przetrzymał projekt Olbrychskiego i Ostaszewskiej

Inicjatywa obywatelska rządzi się innymi prawami niż projekty rządowe czy poselskie i nie powinno się jej stawiać rygorystycznych wymogów odnośnie do uzasadnienia. Marszałek jest nadgorliwy poseł KO Paweł Suski

„Kancelaria Sejmu od ćwierć wieku obsługuje obywatelskie inicjatywy ustawodawcze, stosując jedną miarę do wszystkich przedłożeń obywatelskich” – informuje nas sejmowe Biuro Obsługi Medialnej, jednak członkowie komitetu zarzucają marszałkowi zbytnią szczegółowość. – Inicjatywa obywatelska rządzi się innymi prawami niż projekty rządowe czy poselskie i nie powinno się jej stawiać rygorystycznych wymogów odnośnie do uzasadnienia. Marszałek jest nadgorliwy – twierdzi poseł KO Paweł Suski, który jest jednym z polityków wchodzących w skład komitetu.

Komitet obawia się, że wskutek opieszałości marszałka może mieć problem ze zbiórką podpisów

Mówi, że komitet ma pretensje do marszałka z powodu przeciągania terminów i powolnego trybu decyzyjnego. Dla komitetu może to oznaczać kłopoty. Chodzi o to, że na zebranie 100 tysięcy podpisów są trzy miesiące, a komitet planował robić to w czerwcu, lipcu i sierpniu, gdy odbywa się wiele imprez plenerowych. Wskutek przedłużenia rejestracji zbiórka zakończy się jesienią.

Jeśli komitetowi uda się wnieść projekt do Sejmu, może nie być on jedynym o takiej tematyce. Na początku maja informowaliśmy, że grupa aktywistów przygotowuje pozew zbiorowy przeciw państwu polskiemu za brak skutecznych działań w celu ograniczenia bezdomności zwierząt. Aktywiści przygotowali też projekt ustawy zakładający powszechną kastrację i sterylizację oraz czipowanie psów i kotów. Jak ustaliliśmy, możliwości wniesienia tego projektu do Sejmu sondują politycy Polski 2050 – Trzeciej Drogi.

– Można postawić pytanie, czy opieszałość marszałka ma związek z planami jego macierzystej formacji – mówi poseł Suski. Sejmowe Biuro Obsługi Medialnej twierdzi jednak, że takie zarzuty są bezpodstawne. „Przez lata pracy z tymi dokumentami zostały wypracowane wzorce i standardy, które są stosowane w jednakowy sposób do wszystkich, niezależnie od treści przedkładanego projektu oraz personaliów osób działających w komitecie inicjatywy obywatelskiej” – zapewnia.