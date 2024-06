Jacek Nizinkiewicz: Jak PiS szuka nowego Dudy i dlaczego nie jest nim Morawiecki

Prezes PiS wierzy, że kandydat jego partii może wygrać wybory prezydenckie. W 2015 roku Jarosław Kaczyński wskazał na polityka trzeciego szeregu, jakim był Andrzej Duda, który pokonał urzędującą głowę państwa Bronisława Komorowskiego. Kaczyński liczy, że znowu namaści zwycięzcę, który w spektakularny sposób pokona przedstawiciela obozu władzy, najpewniej z Koalicji Obywatelskiej. A kandydatów do najwyższego urzędu w państwie po stronie PiS jest wielu.

Morawiecki chciałby zostać prezydentem, ale nie chce go Kaczyński

Najbardziej z PiS chciałby kandydować Mateusz Morawiecki. Ale podpadł Kaczyńskiemu, gdy w styczniu w Radiu ZET zapowiedział, że w przyszłości chciałby zostać szefem partii. Prezes nie lubi, gdy się dzieli skórę na niedźwiedziu, tym bardziej jeśli jest to jego skóra. Morawiecki liczył, że nawet jeśli nie wygra wyborów, a przejdzie do drugiej tury to wzmocni się na tyle, że będzie mieć mandat do przejęcia schedy po Kaczyńskim. Nic z tego. – To byłoby skrajnie nierozsądne, aby nie umieścić go na liście kandydatów. Ale czy to jest kandydat idealny z perspektywy zwycięstwa? Nie. On jest wyjątkowo zdolny i go cenię, ale chodzi o to, że chcemy postawić na kogoś, kto ma realną szansę wygrać – zawyrokował prezes pytany, czy były premier będzie kandydatem partii na prezydenta.

Czytaj więcej Plus Minus Kaczyński wymyśla lepszego Dudę Kandydatem PiS na prezydenta ma być ktoś strawny dla wyborców Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, ale i otwierający tę partię na centrum. Kojarzony z pisowskim środowiskiem, niekoniecznie jednak z jego rządami. Wymyślenie kogoś takiego wymaga cudu.

Błędu Morawieckiego nie popełnił Przemysław Czarnek, który się nie wychylał, ale ma duży elektorat negatywny. Plusem jest to, że jako kandydat na prezydenta w ewentualnej drugiej turze mógłby liczyć na głosy Konfederacji i części wyborców PSL.

Prezes nie chce kobiety jako kandydatki. Beata Szydło bez szans

Szans nie ma Beata Szydło. W wyborach europejskich dostała nie tylko wynik o połowę gorszy niż w podczas poprzedniej elekcji, ale Kaczyński w czasie wojny uważa, że „kobieta nie jest najlepszym wyborem”.