- Przychodzi czas na pokolenie Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni — dodał.



Waldemar Pawlak o Donaldzie Tusku: Ma specyficzny urok i energię, onieśmiela

Pawlak mówił też, że — w kontekście działań koalicji rządzącej - „pozostałym liderom koalicji demokratycznej brakuje śmiałości w relacjach z Donaldem Tuskiem”.



- Donald Tusk onieśmiela, ma swój taki specyficzny urok i energię. Ale ja się przekonałem, że czasami są trudne rozmowy, ostre, ale na koniec, jeżeli trzymamy się twardych konkretów to dochodzimy do dobrych konkluzji. Warto, by koalicja demokratyczna prowadziła ze sobą poważne spory, unikała szarpania się o drobne rzeczy, ale prowadziła poważną debatę o Polsce — stwierdził.



Pawlak przyznał też, że Tusk „onieśmiela” Hołownię, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Włodzimierza Czarzastego bardziej niż jego, gdy był wicepremierem rządu PO-PSL, ponieważ „wtedy mieli równorzędne doświadczenia polityczne”, a dziś Tusk jest po dwóch kadencjach na stanowisku szefa Rady Europejskiej co „zwiększa jego polityczną wagę”.