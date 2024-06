Sondaż: Co jest ważne dla wyborców w USA? Czy wiek Bidena i Trumpa ma znaczenie?

34 proc. badanych jest zadowolonych z obecnej sytuacji w USA. Oznacza to wzrost o 2 pkt. proc. od zeszłego roku i jest to najwyższy wynik od ponad trzech lat. Jednocześnie nadal jest o 11 pkt. proc. niższy w porównaniu do czasu, gdy Biden objął urząd w 2021 roku.

Dla 66 proc. respondentów ważne podczas dokonywania wyboru będą cechy przywódcze kandydata. 61 proc. weźmie pod uwagę uczciwość, a 45 proc. wiek i zdrowie psychiczne.

Dwie najważniejsze kwestie dla wyborców to przyszłość amerykańskiej demokracji i gospodarka. Na kolejnych miejscach znalazły się stabilność i poczucie normalności, a następnie migracja i opieka zdrowotna. Prawie połowa ankietowanych twierdzi, że aborcja i broń będą miały ogromne znaczenie w ich wyborze, a blisko jedna trzecia ma takie samo zdanie na temat przeciwstawienia się interesom elit, zmian klimatycznych i wojny między Izraelem a Hamasem.