- Po konsultacjach z obydwoma kandydatami i po konsultacjach z premierem Robertem Ficą i słowackim rządem, Republika Słowacji może poprzeć Marka Ruttego jako głowę Sojuszu — oświadczył Pellegrini.



Pozbawiona obrony przeciwlotniczej Słowacja udziela wsparcia Markowi Ruttemu w zamian za ochronę jej nieba

Prezydent Słowacji dodał, że zgodzie tej towarzyszy żądanie Słowacji, by Rutte, jako przyszły szef NATO, zapewnił ochronę słowackiej przestrzeni powietrznej, która jest obecnie pozbawiona takiej ochrony, po przekazaniu posiadanych dotychczas przez Słowację zestawów przeciwlotniczych Ukrainie i po tym jak sojusznicy Słowacji z NATO — Holendrzy i Włosi — wycofali ze Słowacji tymczasowo przekazane jej zestawy obrony przeciwlotniczej.



Prezydent Słowacji rozmawiał z Ruttem o wzięciu pod uwagę „kryterium geograficznego” przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych w Sojuszu

- Słowacja nie ma żadnych zestawów przeciwlotniczych, i dlatego omawiałem z Ruttem sytuację, w której — jeśli zostanie szefem Sojuszu — powinien poczynić starania, by przeforsować ochronę i obronę słowackiej przestrzeni powietrznej (przez sojuszników) - co najmniej do momentu, gdy Słowacja będzie w stanie ochronić swoją przestrzeń powietrzną własnymi środkami. Rutte wyraził gotowość zajęciem się tym w przyszłości — zadeklarował prezydent Słowacji.



Pellegrini rozmawiał też z Ruttem o wzięciu pod uwagę „kryterium geograficznego” przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych w Sojuszu po jego wyborze na sekretarza generalnego.