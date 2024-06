Partia Marine Le Pen z apelem do Francuzów. "Dajcie nam to, wtedy obniżymy VAT"

Bardella zaapelował do Francuzów o to, by ci zapewnili jego partii bezwzględną większość w parlamencie, tak, by Zjednoczenie Narodowe mogło zrealizować zapowiadane reformy i rządzić skutecznie.

Zjednoczenie Narodowe faworytem wyborów we Francji. Sondaże nie dają mu jednak bezwzględnej większości

Prezydent Francji, Emmanuel Macron, po tym jak jego ugrupowanie wyraźnie przegrało wybory do Parlamentu Europejskiego ze Zjednoczeniem Narodowym, zdecydował się niespodziewanie na rozwiązanie parlamentu i rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Sondaże wskazują, że wybory wygra Zjednoczenie Narodowe, ale prawdopodobnie nie będzie mogło liczyć na bezwzględną większość.



Preferencje wyborcze we Francji w latach 2022-2024 PAP

Niezależnie od wyniku wyborów prezydenckich ich zwycięzca będzie musiał współrządzić z prezydentem Macronem, któremu francuski, semiprezydencki system władzy, powierza kierowanie polityki zagranicznej, a także polityki w zakresie obronności. Przy rządzie Zjednoczenia Narodowego Macron straciłby jednak w dużej mierze wpływ na wiele obszarów polityki wewnętrznej.