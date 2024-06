Sondaż: Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz cieszą się największym zaufaniem Polaków

Liderem majowego rankingu zaufania CBOS jest Szymon Hołownia, któremu ufa 54 proc. Polaków. To już kolejny raz gdy Szymon Hołownia jest liderem rankingu zaufania do polityków. Podobnie było w marcu oraz kwietniu. Poprawił on swój wynik względem wcześniejszego badania o jeden punkt procentowy.

Liderzy zaufania: Władysław Kosiniak-Kamysz i Rafał Trzaskowski

Na drugim miejscu znajduje się Władysław Kosiniak-Kamysz z niewiele gorszym wynikiem, bo zaufało mu 52 proc. badanych. Tu poprawa względem kwietniowego badania jest o dwa punkty procentowe.

Na podium znalazł się także Rafał Trzaskowski, któremu według badania zaufało 49 proc. osób. Tu zaufanie do prezydenta Warszawy zwiększyło się o jeden punkt procentowy. Dalej uplasował się: Andrzej Duda z wynikiem 46 proc., Donald Tusk 43 proc., Radosław Sikorski z wynikiem 42 proc. oraz Krzysztof Bosak 36 proc.

Warto też odnotować wynik Adama Bodnara, zaufanie na poziomie 34 proc. i Mateusza Morawieckiego 32 proc.