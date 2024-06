Duda mówił, że jednym z tematów, które będą poruszone podczas posiedzenia RBN będzie zdarzenie z marca tego roku, gdy żołnierze, którzy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów, zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień oraz śmierć szeregowca Mateusza Sitka, zabitego przez agresywnego migranta.

- To nasz żołnierz, a nie ten kto napada na nasze granice, zasługuje na bezpieczeństwo. Rzeczpospolita powinna ustalić sprawców morderstwa na naszym żołnierzu. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by ci ludzie zostali złapani i ukarani-powiedział prezydent.

Politycy mają rozmawiać także o jutrzejszym spotkaniu tzw. bukareszteńskiej dziewiątki, spotkaniu, które odbywają się przed każdym szczytem NATO od 9 lat. Biorą w nich udział przedstawiciele Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier.

Premier zapowiada realizację uchwały o strefie buforowej

Wcześniej na briefingu premier Tusk poinformował o przyjęciu uchwały, której "praktyczną konsekwencją jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o utworzeniu strefy przy granicy z Białorusią".

- Specjalna strefa nie będzie tak głęboka, jak niektórzy przedstawiali w swoich analizach. W porównaniu do poprzedniej wersji, która funkcjonowała na początku napięcia na granicy, mówimy o 200 metrach głębokości. Są miejsca w rezerwatach, gdzie ta strefa będzie szła w głąb ok. 2 kilometrów, ale to są niedługie odcinki i są one związane z obecnością przemytników, którzy operują przede wszystkim na terenach zalesionych i nie przy granicy, ale w odległości kilku kilometrów od granicy — przekazał Tusk.