Michał Kolanko: Co po eurowyborach? Sytuacja na granicy i prekampania prezydencka

Klincz w małopolskich strukturach samorządowych

Jeszcze tylko kilka tygodni mają samorządowcy w kilku kluczowych regionach na wyłonienie władz. Zgodnie z prawem, jeśli w ciągu trzech miesięcy od opublikowania wyniku wyborów samorządowych nie dochodzi do wyboru władz, to w regionie wybory są powtarzane. Klincz od tygodni trwa w małopolskim PiS. Zgodnie z obecnym harmonogramem kolejna sesja sejmiku ma w tym województwie odbyć się 17 czerwca. Nie ma w tej chwili jednak planów, by doszło na niej do głosowania. W poniedziałek planowane jest za to spotkanie małopolskiego klubu sejmikowego PiS, które być może przyniesie nowe informacje co do sytuacji.

Za to już w poniedziałek 10 czerwca ma odbyć się kolejna sesja sejmiku województwa mazowieckiego. Adam Struzik zapowiedział już, że spodziewa się tego dnia wyboru na kolejną kadencję. W najbliższym czasie (najpewniej 11 czerwca) dojdzie też do wyboru nowych władz sejmiku łódzkiego. Tam, podobnie jak na Mazowszu, większość ma obecna koalicja rządząca.

Kandydaci na prezydenta i jesienne prawybory

Poza rekonstrukcją rządu najważniejszym – rosnącym – tematem w najbliższych tygodniach i miesiącach będą kolejne decyzje i deklaracje dotyczące wyborów prezydenckich. W ubiegłym tygodniu o tym, że jest „namawiany” do startu przyznał szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek. Zgodnie z naszymi rozmowami jednak właściwa część przymiarek do wyborów prezydenckich ruszy dopiero jesienią tego roku, chociaż różne warianty i przecieki personalne będą i tak pojawiać się w najbliższych tygodniach. Jesienią swoje decyzje ma ogłosić m.in. Szymon Hołownia, prawybory prezydenckie (odbędą się zapewne pod koniec roku) zapowiedziała już Konfederacja, podobnie jak w poprzednim cyklu wyborczym.