Podejrzany o szpiegostwo i ścigany listem gończym były sędzia Tomasz Szmydt jest niemal codziennie wykorzystywany przez reżimową propagandę. W środę udał się do miejscowości Lenino w graniczącym z Rosją rejonie horeckim. Odwiedził tam „Muzeum polsko-radzieckiego braterstwa broni” (upamiętnia Bitwę pod Lenino z udziałem Ludowego Wojska Polskiego) i stwierdził, że jest to „ważne miejsce dla obecnych i przyszłych pokoleń”.

Reklama

W rozmowie z rządowymi białoruskimi mediami powiedział, że będąc na Białorusi chce zajmować się "poprawą relacji polsko-białoruskich". Uderzał też w polskie media. Przez propagandę Łukaszenki jest nazywany „polskim dysydentem”.

Tomasz Szmydt: Aleksandr Łukaszenka jest jednym z najlepszych światowych polityków

- Jest wielka różnica – w polskich mediach pokazują całkowite bzdury. Jakoby tu ludzi zamykali w jakichś obozach koncentracyjnych. To wszystko robią po to, by zniechęcić Polaków do przyjeżdżania (...). Białoruś jest cudownym krajem. Mają tu bardzo dobry stosunek do Polaków – mówił Szmydt, cytowany przez białoruską rządową agencję BiełTA.

Szmydt nie szczędził ciepłych słów pod adresem urzędującego od 1994 roku dyktatora twierdząc, że jest „jednym z najlepszych światowych polityków”.