- To są dwie różne kwestie. To, co stało się na granicy i to jak żołnierze zostali zatrzymani - dodał.

Kosiniak-Kamysz: W marcu dowiedziałem się o incydencie na granicy. Żołnierzom udzielono pomocy - Moim zdaniem to była nadgorliwość, wyjaśni to jednak komisja powołana w Żandarmerii Wojskowej. Oczekuję natychmiastowych działań ze strony komendanta głównego ŻW - mówi o zatrzymaniu żołnierzy na granicy z Białorusią szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Andrzej Duda o strzałach na granicy: Czemu do tej pory mnie nie informowano?

- Najprawdopodobniej jest tak, że żołnierze otwarli ogień, miały miejsce wystrzały i jak w każdym przypadku, gdy taka sytuacja ma miejsce w okresie pokoju, sprawa powinna być wyjaśniona. Dlaczego jednak wobec żołnierzy zastosowano tak daleko idące środki przymusu jest sprawą bulwersującą i trzeba to wyjaśnić. Jeżeli to było nieuzasadnione, to muszą zostać wyciągnięte zdecydowane konsekwencje, bo honor tych żołnierzy został naruszony — mówił Duda.

- Druga sprawa to wyjaśnienie tego wydarzenia. Coś, co dla mnie jest ogromnie bulwersujące. Strzały na granicy miały miejsce dwa miesiące temu. Z tego, co się dowiedziałem, miały miejsce w marcu. Czemu nie było na ten temat żadnej informacji. Czemu ja, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, ani BBN, nie byliśmy o tym poinformowani. Czy była jakaś próba ukrycia tej informacji? Czy to była próba zamiecenie tej sytuacji pod dywan przy jednoczesnym takim potraktowaniu polskich żołnierzy? To ogromnie bulwersujące. To trzeba wyjaśnić, bo nie można tolerować, że taka informacja nie jest przekazywana natychmiast Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych i osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Polski. W takich sytuacjach czuję się odpowiedzialny za udzielenie polskim żołnierzom ochrony — powiedział prezydent.

Andrzej Duda: Nie informowano o sytuacji na granicy z powodu kampanii wyborczej?

- Nie wiem, co było powodem ukrycia tej informacji. Kampania wyborcza, która w tej chwili się toczy czy jakiekolwiek inne powody, że rządzący o tym nie informowali. To sytuacja absolutnie nie do przyjęcia — ocenił Duda.