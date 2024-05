Marek Migalski: Jaki sens komisji śledczych?

Co ważne, mobilizowały najtwardszy elektorat koalicji 15 października, bo tylko on miał czas i ochotę oglądać ten spektakl oraz widzieć w nim całkowitą przegraną PiS. Prawdziwy obraz był bardziej skomplikowany, bo znacząca część działaczy PiS wyszła w tych pojedynków z tarczą, ale dla najbardziej żelaznych zwolenników obecnej władzy nie miało to znaczenia. Oni widzieli w tym procesie realizację swoich pragnień o rozliczeniu rządów Zjednoczonej Prawicy. Zwłaszcza że prokuratorskie i sądowe wymierzanie sprawiedliwości poprzedniej ekipie prawie nie ruszyło z miejsca.

Złudne wrażenie ścigania bezeceństw poprzedniej władzy

I właśnie to jest kluczem do zrozumienia sensu (oraz sukcesu) powołania do życia komisji śledczych – dały one (złudne) wrażenie stanowczego ścigania bezeceństw poprzedniej władzy, co było konieczne do mobilizacji najtwardszego elektoratu niezbędnego (uwaga!) do wygrania elekcji samorządowej oraz europejskiej. Jak wiemy, zwłaszcza do tej drugiej chodzą tylko najbardziej zaangażowani politycznie, więc trzeba było ich jakoś pobudzić do tego, by oddali swój głos na partie obecnie rządzące. Bez działania komisji śledczych mogliby być oni zawiedzeni nowymi porządkami, zwłaszcza że realizacja obietnic wyborczych idzie nowemu rządowi raczej słabo. Jednak spektakle, których dostarczyły nam komisje, mogły sprawiać wrażenie, że jest inaczej i że nowa władza twardo rozlicza poprzednią oraz wypełnia zobowiązania z kampanii.

Nie jest także przypadkiem, że komisje już wkrótce zakończą swój krótki żywot. Dlaczego? Bo nie będą potrzebne

Nie jest także przypadkiem, że komisje już wkrótce zakończą swój krótki żywot. Dlaczego? Bo nie będą potrzebne. Po pierwsze, bo ruszą już niedługo młyny wymiaru sprawiedliwości i przejmą zadanie rozliczania nieprawidłowości poprzednich rządów, a po drugie, bo przed nami elekcja, w której liczyć się będą nie tylko żelazne elektoraty. Mam na myśli wybory prezydenckie w przyszłym roku – wymagające mobilizacji wszystkich potencjalnych zwolenników (nie tylko najtwardszych) oraz demobilizacji elektoratu przeciwników.

To zupełnie inny rodzaj starcia niż walka o samorządy lub europarlament. To zaś oznacza, że o ile komisje były dobre na czas tych drugich, to w przypadku walki o najwyższy urząd w państwie mogłyby przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. I dlatego w najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia z powolnym wygaszaniem ich działalności.