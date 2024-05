Czytaj więcej Polityka Patryk Jaki odpiera zarzuty. "Konkursem w Funduszu Sprawiedliwości był wiceminister" Ścigani są posłowie z Funduszu Sprawiedliwości za to, że lobbowali, aby ich okręgi otrzymały wozy straży pożarnej - mówił w rozmowie z Radiem Zet Patryk Jaki, europoseł Suwerennej Polski, p.o. prezes tej partii.

Wydaje się, że w całej sytuacji PiS zostawia trochę Suwerenną Polskę samej sobie, dystansuje się do sprawy.

W tego typu sytuacji są możliwe dwie strategie: jedna, w której twardo utrzymujemy, że wszystko jest fałszywym oskarżeniem, od początku do końca wymyśloną polityczną blagą, spiskiem wewnętrznych i zewnętrznych agentów, mówiąc krótko idziemy w zaparte. Wydaje się, że jeszcze wczoraj taki trochę ton wybrzmiewał w słowach Jarosława Kaczyńskiego, gdy mówił on (o Tomaszu Mrazie), że to agent i że PiS będzie głosował przeciwko wnioskom o uchylenie immunitetów politykom Suwerennej Polski. Ale dzisiaj PiS zmienia już chyba ten ton i zaczyna przyjmować pozycję stojącego z boku obserwatora, a kto wie, czy za chwilę nie przyłączy się do oburzenia wielu wyborców i nie będzie wołało, że sprawę tę trzeba jak najszybciej wyjaśnić.

Gdyby PiS stracił środowisko Suwerennej Polski, wtedy będzie to wzmacniać Konfederację. To ostatnie środowisko przejmować może część elektoratu mocno eurosceptycznego, który nie boi się hasła polexit

Partia Jarosława Kaczyńskiego jest tu w niewygodnej sytuacji, ale nie sądzę, by to diametralnie uderzyło w jej poparcie, sprawiło, że wierni wyborcy PiS-u od tej partii się odwrócą. I chyba nawet nie bardzo zaciąży to na frekwencji w wyborach do PE. Tak czy inaczej będzie ona bowiem dość niska, a głosować pójdą zapewne wyborcy głównie mocno zmobilizowani. Myślę też, że tych wyborców PiS nie straci.

Na tej sprawie coś ugrać może Konfederacja, bo część wyborców mocno konserwatywnych zawaha się, być może, czy głosować na Suwerenną Polskę, zostać w domu, czy pójść głosować na Konfederację.

A czy PiS może wykorzystać sprawę, aby pozbyć się Suwerennej Polski, albo ją osłabić?

Problem nie tyle dotyczy PiS i Suwerennej Polski, co środowiska Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobry. Z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego, czy całego PiS-u, posiadanie takiej twardej prawej flanki, jaką była Suwerenna Polska, ostatecznie było opłacalne. PiS miał szeroką ofertę polityczną: od pozycji mocno na prawo, czyli właśnie Suwerennej Polski, po prawicowe centrum, w kierunku którego zerkał Mateusz Morawiecki. Gdyby PiS stracił środowisko Suwerennej Polski, wtedy będzie to wzmacniać Konfederację. To ostatnie środowisko przejmować może część elektoratu mocno eurosceptycznego, który nie boi się hasła polexit. Entuzjazmu z powodu kłopotów Suwerennej Polsce w PiS-ie zatem raczej nie będzie.