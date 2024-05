Prezes PiS ignoruje uwagi członków komisji, którzy domagają się odpowiedzi na pytania. - Odpowiadam na nie tak, jak uważam za stosowne — odcina się Kaczyński. Ostatecznie roli marszałek Witek „nie pamięta”.



Wybory kopertowe. „W oparciu o obowiązujące prawo”

Kaczyński powtórzył, że decyzja o wyborach korespondencyjnych zapadła w czasie grożącym bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia obywateli, jednocześnie z obowiązkiem organizacji wyborów.- Doszedłem do wniosku, i inni doszli do wniosku, że to jest dobre rozwiązanie dla Polski. Analiza dokumentów wskazuje na jedno: dokonano należytej staranności - powiedział świadek.



Pytany o osoby bezpośrednio odpowiedzialne za przygotowanie wyborów, nie wskazał nazwisk.



Joński spytał Kaczyńskiego o słowa z wywiadu dla tygodnika „Sieci” z 2021 roku, w którym twierdził, że organizacja wyborów kopertowych była jego „osobistą decyzją”, Po złośliwej wymianie zdań ostatecznie Kaczyński stwierdził, że „już raz to powiedział”.



Kaczyński „zastanawia się nad sensem przesłuchania”

Po wysłuchaniu nagrania z przesłuchania byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który zeznał, że decyzje zapadały na posiedzeniach kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, Kaczyński mówi, że mówiąc o "decyzji osobistej” miał na myśli ”wewnętrzne przekonanie”. - Ja teraz zastanawiam się nad sensem tego przesłuchania, bo pan nie jest w stanie niczego tutaj pojąć. Ja mówiłem o swojej wewnętrznej decyzji, że to jest dobre wyjście — mówił Kaczyński.

Dodał, że posiedzenia komitetu politycznego i narady w tej sprawie sobie nie przypomina. - Decyzja w tej sprawie została podjęta przez osoby, które miały prawo podejmować decyzję w tej sprawie. Ale przede wszystkim została podjęta przez Sejm i rząd - powiedział prezes PiS.