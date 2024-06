Sejm obecnej kadencji powołał trzy komisje śledcze: ds Pagasusa, ds afery wizowej i ds. wyborów kopertowych.

Jak ujawniła „Rzeczpospolita” działanie każdej z komisji śledczych kosztuje Kancelarię Sejmu ok. 200 tys. zł miesięcznie. Najwięcej — po ok. 150 tys. zł miesięcznie — kosztuje praca stałych doradców każdej z komisji.

Trzy komisje śledcze w Sejmie

Komisje mają wyjaśnić okoliczności, w których rząd — bez podstawy prawnej — organizował wybory prezydenckie w formie wyborów korespondencyjnych, do których ostatecznie nie doszło 10 maja 2020 roku; okoliczności wykorzystywania przez rząd PiS oprogramowania Pegasus wobec osób związanych z opozycją wobec rządu oraz okoliczności, w których na polskich konsulów wywierano presję, by wydawali wizy osobom z list, które dostarczano im z MSZ. Na podstawie wyników prac komisji prawdopodobnie składane będą doniesienia do prokuratury.

W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys w sondażu dla Wirtualnej Polski zadano respondentom pytanie, jak "oceniają dotychczasowe prace trzech komisji śledczych w Sejmie".