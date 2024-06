Nie widać końca wojny w Ukrainie. Konferencja pokojowa nie przyniosła przełomu

Planowano, że spotkanie odbędzie się 500 dni od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Wielokrotnie odwoływane, odbyło się w końcu w ten weekend – w trzecim roku wojny.

Reklama

Wołodymyr Zełenski chciał, aby wspólnota międzynarodowa zatwierdziła jego dziesięciopunktowy plan przywrócenia pokoju tak, by Kijów mógł go z pozycji siły przedstawić Kremlowi. Jednak na 160 zaproszonych krajów w sobotę w szwajcarskim kurorcie Burgenstock stawili się przedstawiciele około 90 państw, z czego istotna część na dość niskim szczeblu.

Czytaj więcej Polityka Trump grozi wstrzymaniem pomocy dla Ukrainy po wygraniu wyborów Były prezydent USA Donald Trump skrytykował skalę amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy i powiedział, że jeśli zostanie ponownie wybrany w listopadzie w wyborach prezydenckich, natychmiast "ureguluje tę kwestię".

Rosja nigdy tu nie była oczekiwana, co posłużyło za pretekst przywódcom Chin, Brazylii i Arabii Saudyjskiej do rezygnacji z udziału w spotkaniu. Dla tych krajów logika rokowań powinna być inna, niż tego chcą Ukraińcy. Nie chodzi więc o przeciwstawienie się agresorowi i przywrócenie międzynarodowo uznanych granic między Ukrainą a Rosją, tylko traktowanie Moskwy i Kijowa co najwyżej na równi, a tak naprawdę uznanie propozycji Kremla za punkt wyjścia do rokowań.

Trump staje się faworytem wyborów w USA. To podważa wartość gwarancji Bidena dla Ukrainy

Jednak szczególnym ciosem dla ukraińskiego planu była nieobecność w Szwajcarii prezydenta Joe Bidena i to mimo że był on jeszcze w połowie zeszłego tygodnia na szczycie G7 w sąsiednich Włoszech. W zamian na konferencji pojawiła się wiceprezydent Kamala Harris. Zdaniem amerykańskich mediów może być to sygnał, że choć oficjalnie Biały Dom zgodzi się tylko na takie warunki pokoju, które są do zaakceptowania przez Zełenskiego, to w praktyce Amerykanie po raz pierwszy mogą opracowywać własny scenariusz zakończenia wojny. Biały Dom ma ogromny wpływ na przebieg działań zbrojnych poprzez ilość i rodzaj broni, jaką dostarcza Ukrainie.