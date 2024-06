Marcin Duma: Wyborcy wybrali oryginał, a nie kopię

Czy pana zdaniem kwestia Funduszu Sprawiedliwości zdemobilizowała elektorat PiS?

Oczywiście obracamy się tylko w świecie hipotez, bo nie mamy tu twardych danych. Ale z jednej strony kwestia Funduszu Sprawiedliwości i afery wokół Red is Bad mogły kosztować PiS jakąś część głosów. Ile? To mniej więcej wiemy, bo między wyborami samorządowymi a wyborami do PE „zniknęło" 700 tys. głosów. To bardzo pokaźna liczba. Gdyby ta grupa wyborców poszła zagłosować 9 czerwca na PiS, to wynik wyborów byłby zupełnie inny. Afery Red is Bad i Fundusz Sprawiedliwości były proste i w przejrzysty dla odbiorców. Po raz pierwszy afery PiS zostały tak opowiedziane. To była prosta rzecz. Instytucja–pieniądz–człowiek. To była bardzo sugestywna opowieść. Dodatkowo kwoty, które były częścią tej opowieści, były na tyle znaczące, że to nie mogło nie mieć efektu.

Z czego pana zdaniem wynika ten transfer z Trzeciej Drogi do KO?

Słabość Trzeciej Drogi ma podobne źródło jak słabość Lewicy. Mianowicie te dwie, w zasadzie trzy mniejsze partie koalicji rządzącej nie były w stanie pokazać żadnych wyróżników przez ostatnie sześć miesięcy rządów. I całą sferę informacyjną, reprezentacyjną rządu narzucił Donald Tusk.

On także narzucił główne tematy, wokół których zogniskowana jest uwaga obywateli, czym wypchnął poza krąg najważniejszych rzeczy swoich partnerów koalicyjnych. Wyborcy stanęli przed wyborem: albo wybór oryginału, albo jednej z trzech kopii. Do takiej roli sprowadził Donald Tusk swoich współkoalicjantów.