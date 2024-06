Osiedle Miasteczko Jutrzenki oznacza komfort. Kojarzy się z mieszkaniami jasnymi, przestronnymi, z dużymi balkonami. Większość lokali, które zawiera jego oferta, wyprzedała się od razu. Wielkim walorem tego projektu jest świetnie pomyślana przestrzeń wokół budynków. Zadbano o zieleń, fontanny, solarne ławki, place zabaw i miejsca aktywnej rekreacji. Mieszkańcy uprawiają warzywa w specjalnej szklarni. W jednym z budynków deweloper stworzył nowoczesną siłownię, w przygotowaniu są przedszkole i kawiarenka, działa już sklep. Wszystko zostało pomyślane tak, by mieszkańcy po powrocie z pracy mogli korzystać z tych dobrodziejstw na miejscu. Terenów Aurec Home ma sporo, świetnych pomysłów również, projekty jest w stanie realizować w niecały rok. Deweloper ma duży potencjał i jest niezwykle kreatywny.

Wizualizacja dzielnicy Lawendy

Największe zainteresowanie budzą mieszkania Miasteczka Jutrzenki o średniej powierzchni. Niestety, wielu z potencjalnych klientów nie ma obecnie zdolności kredytowej. Teraz najczęściej o mieszkania pytają fundusze, które skupują je pod wynajem, oraz indywidualni nabywcy, którzy chcą zainwestować środki w lokale mieszkalne.

Tymczasem Aurec Home jest już przygotowany do budowy kolejnego osiedla: Fabrica Ursus. – Mury starej fabryki zostaną odrestaurowane i będą tworzyły naturalne otoczenie dla nowo wybudowanych domów, tworząc loftowy klimat – podkreśla Mariola Żak, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Aurec Home. – Mieszkania na tym właśnie osiedlu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Ludzie pytają o nie, bo lubią takie przestrzenie. Nie brakuje też osób, którzy są z tym miejscem związane emocjonalnie, choćby dlatego, że w tutejszej dawnej fabryce pracował ktoś z ich bliskiej rodziny, więc są przekonani, że będą się tu czuli dobrze.

Wizualizacja osiedla Fabrica Ursus

Zarząd Aurec Home to wizjonerzy, którzy przekazują swoją miłość do kreatywnego budowania innym. W planach mają już kolejne dwa osiedla: jedno z fragmentem lasu przeznaczonym dla mieszkańców, drugie – z dostępem do rzeki. Więcej o deweloperze i jego inwestycjach można przeczytać na stronie www.aurechome.pl

Prezes Aurec Home Shraga Weisman

Materiał Promocyjny