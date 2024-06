Czy można zasiedzieć służebność pod rzeką.?Zdecyduje Sąd Najwyższy

Służebność przesyłu i interes Skarbu Państwa

Wśród szeregu przepisów SO zacytował w uzasadnieniu pytania min. art. 264 ust 1. obecnego prawa wodnego zgodnie z którym Wody Polskie mogą rozporządzać niektórymi nieruchomościami przez ustanawianie np. ograniczonych praw rzeczowych. W konkluzji pytania SO wskazał, że mając na uwadze ważną społecznie wagę służebności przesyłu brak jest obiektywnych podstaw do zabezpieczenia wyłącznie interesów Skarbu Państwa.

Można zasiedzieć grunt pod wodą

– Prawo wodne kiedy mówi o wyłączeniu gruntów pokrywach wodami płynącymi ma na myśli tylko brak możliwości przenoszenia ich własności, o wyłączeniu ich z obrotu. Zakaz ten nie wyłącza natomiast innych czynności i tak należy patrzeć na ustanawianie lub zasiadywanie służebności. Podobnie jak wodociągi także linie energetyczne przechodzą nad wodami i problem jest ten sam. Moim zdaniem dopuszczalne jest zasiedzenie służebności również na gruntach pod wodami – uważa prof. Bartosza Rakoczego z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika.